Karasu Limanı'ndan Ukrayna'ya Ro-Ro seferleri devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'den Ukrayna'ya Ro-Ro seferlerinin düzenlendiği Sakarya'daki Karasu Limanı'nda faaliyet gösteren firmalar, tedirginliğe rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Karasu Limanı Müdürü Gökçen Erdem, AA muhabirine, bölgede askeri hareketlilik nedeniyle belirsizliğin hakim olduğunu belirtti.

Limandaki firmaların tedbir amaçlı Ro-Ro seferlerini yarı yarıya azaltma kararı aldıklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini anlatan Erdem, "Haftanın 6 günü sefer düzenleniyor. Şu an 3 sefer yapma kararı aldılar ancak henüz hayata geçmiş değil." dedi.

Erdem, dönüş yolunda olan bir ve orada bekleyen 2 geminin bulunduğunu aktaran Erdem, yeni bir karar çıkmadığı takdirde gemilerin yüklerini alıp gelmeyi planladığını kaydetti.

Askeri müdahale olan bölgeye ihracatçı firmaların mal göndermeyeceğini dile getiren Erdem, "Yük gitmez ama gemiler boş da olsa karşı tarafa gidip yükleri alıp gelirler. Gelişmelere bağlı, yarın 'anlaştık' derlerse seferler normale dönebilir. Ancak daha büyük bir savaş çıkarsa komple durabilir ama şu anda daha düşük seviyede devam edecek." diye konuştu.

Erdem, seferlerin düzenlendiği Chornomorsk Limanı'nın Odessa Limanı'na yakın mesafede bulunduğuna değinerek, "Limanlar savaşlar esnasında bütün ülkelerin hedef noktalarıdır. Gelişmelere göre karar alınacaktır. Firmalar şu anda 'azaltalım' dediler ama durma yok. Takip edilecek, düzelme olursa tekrardan eski haline dönecektir." ifadelerini kullandı.