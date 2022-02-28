Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı

28.02.2022 10:10

- Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u 46 kişilik dalgıç ekibi arıyor Muş'ta bir hafta önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları Murat Nehri'nde de başlatıldı.

- Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u 46 kişilik dalgıç ekibi arıyor

MUŞ - Muş'ta bir hafta önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları Murat Nehri'nde de başlatıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri köprüsünden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 7 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kıyı, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u arama tarama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Ekipler, Yağmur'un suya düştüğü ilk noktadan başlayarak yaklaşık 9 kilometrelik Karasu Nehri'ndeki çalışmanın ardından bugün Murat Nehri'nde aramalara başladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı

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Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı

Karasu Nehri, Murat Nehri, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı - Son Dakika


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