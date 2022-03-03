Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor

03.03.2022 00:57
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor

Muş'ta 9 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta 9 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri Köprüsünden suya düşen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 9 gündür sürdürülen arama çalışmaları hala sonuç vermedi. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Karasu ve Murat nehirlerinde kıyı, su yüzeyi ve su altından 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u arama tarama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Öte yandan, Kızılay ekipleri de bölgedeki görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor. - MUŞ

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Karasu Nehri, Polis, AFAD, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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