Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün - Son Dakika
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Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün

03.03.2022 13:40
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün

Muş'ta 10 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta 10 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri Köprüsünden suya düşen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 10 gündür sürdürülen arama çalışmaları hala sonuç vermedi. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Konya, Ordu, Artvin, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç destek veriyor.

Karasu ve Murat nehirlerinde kıyı, su yüzeyi ve su altından arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u arama tarama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Öte yandan, Kızılay ekipleri de bölgedeki görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor. - MUŞ

Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün
Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün

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Son dakika haberi... Yağmur'u arama çalışmaları, su seviyesindeki yükseliş nedeniyle güçlükle yürütülüyor Son dakika haberi... Yağmur'u arama çalışmaları, su seviyesindeki yükseliş nedeniyle güçlükle yürütülüyor Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 10'uncu gün - Son Dakika
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