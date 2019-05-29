Son Dakika Haberleri: Karasu Nehri'ne atılan çöpler tepkiye neden oldu
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Karasu Nehri'ne atılan çöpler tepkiye neden oldu

1 saat önce

Muş'ta Karasu Nehri'ne atılan çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Karasu Nehri'ne atılan çöpler tepkiye neden oldu, System.String[]
Muş'ta Karasu Nehri'ne atılan çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Merkez Yeşilce Mahallesi Muhtarı Mustafa İrfan Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, marketlerde plastik malzeme ve poşetlerin paralı hale getirilmesi uygulamasını desteklediklerini söyledi.
Nehirde çok sayıda plastik atığın olduğunu belirten Subaşı, "Karasu Nehri kıyısında bulunan plastik maddeler, nehrin kıyısında hayvancılık yapan vatandaşların tarım arazilerine büyük zararlar veriyor. Su için nehir kıyısına inen hayvanlar da bundan olumsuz etkileniyor." dedi.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Görevlisi Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Bengü Şekeroğlu da konuya ilişkin yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, çevrenin, insanı ve diğer tüm canlıları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkilerin bütününü kapsadığını söyledi.
Çevrenin doğal yapısının bozulmasının, değişmesinin insanların olumsuz yönde etkilenmesine ve çevre kirliliğine yol açtığını bildiren Şekeroğlu, şunları kaydetti:
"Yüzyıllardır bölgemize hayat veren bu su kaynakları, insanların çevre konusunda bilinçsizce davranması her türlü çöp ve atıkları nehre ve çevresine atmasıyla birlikte kirlenmeye başlamıştır. Çeşitli plastik atıkların özellikle plastik poşetlerin Karasu Nehri'nin kirliliğini arttırmakta ve su kaynağını kullanan hayvanlara zarar verdiği görülmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:06 Kaynak: AA
Muş, Karasu, Güncel
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