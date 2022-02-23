Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi - Son Dakika
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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi

23.02.2022 19:04
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi

Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Arama çalışmalarına sabah saatlerinde 17 dalgıçla devam edileceği öğrenildi.

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi

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17 yaşındaki Yağmur, Karasu Nehri'nde aranıyor (2) 17 yaşındaki Yağmur, Karasu Nehri'nde aranıyor (2) Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen kız çocuğu için arama çalışması devam ediyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen kız çocuğu için arama çalışması devam ediyor

Karasu Nehri, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi - Son Dakika
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