Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

24.02.2022 18:16
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

Muş'ta üç gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden ara verildi.

Muş'ta üç gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden ara verildi.

Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için sabah saatlerinde başlatılan kıyı, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları üçüncü gününde de sonuç vermedi. Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 kurbağa adam ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri ile polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinin destek verdiği arama çalışması yarına bırakıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri'ne düşen Özkan için ekiplerin yarın sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. - MUŞ

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

YORUMLAR
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Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor 17 YAŞINDAKİ YAĞMUR, KARASU NEHRİ'NDE ARANIYOR 17 YAŞINDAKİ YAĞMUR, KARASU NEHRİ'NDE ARANIYOR

Karasu Nehri, AFAD, Muş, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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