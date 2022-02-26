Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

26.02.2022 00:57
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden ara verildi.

Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden ara verildi.

Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için sabah saatlerinde kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 4'üncü gününde de henüz sonuç vermedi. Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam" ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri ile polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinin destek verdiği arama çalışması yarına bırakıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri'ne düşen Özkan için ekiplerin yarın sabah saatlerinde Ankara'dan gelecek olan dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. - MUŞ

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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi YAĞMUR BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK YAĞMUR BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Karasu Nehri, AFAD, Muş, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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