Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

27.02.2022 13:11

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor Muş'ta 6 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

MUŞ - Muş'ta 6 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Muş- Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri köprüsünden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 6 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kıyı, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u bulma çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor

YORUMLAR
500
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için çalışmalara 5. günde ara verildi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için çalışmalara 5. günde ara verildi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor

Karasu Nehri, Bingöl, AFAD, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:54 Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 13:20:50. #1.13#
SON DAKİKA: Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement