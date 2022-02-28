Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi

28.02.2022 18:38
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi

Muş'ta bir hafta önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki genç kız için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş'ta bir hafta önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki genç kız için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 7'nci gününde de sonuç vermedi. Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor. Kızılay ekipleri de aramada görev alan personel ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor. Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri'ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. - MUŞ

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi

YORUMLAR
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Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Muş, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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