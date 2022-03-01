Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi - Son Dakika
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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

01.03.2022 18:30
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 8'inci gününde de sonuç vermedi. Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor. Kızılay ekipleri de aramada görev alan görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor. Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri'ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. - MUŞ

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'ne de ağ çekildi Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'ne de ağ çekildi

Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Muş, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi - Son Dakika
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