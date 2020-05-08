Karasu nehrinde mahsur kalan çobanın imdadına AFAD yetişti - Son Dakika

ERZİNCAN'da, hayvan sürüsünü geçirmek istediği Karasu Nehri'nde akıntıya kapılan çoban Muhammed Yaprak (13), nehirdeki adacığa çıkmayı başardı. Adacıkta mahsur kalan ve babasının kurtarmayı başaramadığı Muhammed'i, ihbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtardı.

?Olay, Üzümlü İlçesi'ne bağlı Altınbaşak beldesi yakınlarında meydana geldi. Babası Ayhan Yaprak ile birlikte büyükbaş hayvanları otlatmak isteyen Muhammet Yaprak (13), sürüyü Karasu Nehri'nden geçirmek istedi. Yağmur nedeniyle nehir sularının yükseldiğini fark edemeyen küçük çoban bir anda akıntıya kapıldı. Bu sırada nehrin ortasında bulunan adacığa çıkmayı başaran Muhammet Yaprak, çaresizce beklemeye başladı. Baba Ayhan Yaprak kendi çabaları ile oğlunu kurtaramayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine çağırılan Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri bot yardımı ile mahsur kalan küçük çobana ulaştı. Yaklaşık 1 saat adada çıplak halde bekleyen çocuğu, bota alarak nehrin karşısına geçirdi. Üşüdüğü ve korktuğu gözlenen çocuk babasına teslim edildi.