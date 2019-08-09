Son Dakika Haberleri: "Karasu'nun her noktasına hizmet götüreceğiz"
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"Karasu'nun her noktasına hizmet götüreceğiz"

55 dakika önce

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, ilçenin her noktasına imkanlar dahilinde istenilen hizmetleri götüreceklerini belirtti.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, ilçenin her noktasına imkanlar dahilinde istenilen hizmetleri götüreceklerini belirtti.
Sarı, yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Ekibiyle plan ve projeleri yaptıklarını aktaran Sarı, "Göreve geldiğimizden itibaren belediyemizin ilk önce ekonomik yönden daha güçlü olması için ekip arkadaşlarımla almamız gereken kararları aldık. İlçenin geleceğine yönelik çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bu konuda hiçbir Karasulu hemşehrimizin şüphesi olmasın." dedi.
Başkan Sarı, projelere herkesi ortak etmeyi istediklerini ifade ederek, "Halkımızdan biraz sabırlı olmalarını bekliyoruz. Karasu ilçemizin her noktasına imkanlarımız dahilinde istenilen hizmetleri götüreceğiz. İlçemize daha ileri seviyede hizmet getirme noktasında Ankara'da milletvekillerimizin, Sakarya'da Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve SATSO'nun desteklerini alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
İshak Sarı, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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