Karasu Ortaköy'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.
İlçede 2 gün etkili olan kar, Karasu'ya 30 kilometre uzaklıktaki Ortaköy Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaşırken, Sakarya Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan yolları ulaşıma açtı.
Yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar, ev ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Mahalle muhtarı İsmet Turan, mahallede her yerin karla kaplandığını belirterek, "Kendi kapımızın önünü temizleyerek hayvanlarımızı yemliyoruz ve dışarı çıkabiliyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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