Karasu Sahil Park ve 32 Evler plajlarına mavi bayrak çekildi - Son Dakika

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından belirlenen 33 kriteri eksiksiz tamamlayarak yeniden Uluslararası Mavi Bayrak ödülü kazanan Karasu Sahil Park ve 32 Evler plajlarına mavi bayrak çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, bayrağı göndere çektiği törende yaptığı konuşmada, plajların vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunacağını belirtti.

Gerekli standartları taşıyan nitelikli plajlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan 'Mavi Bayrak" Sahil Park ve 32 Evler plajlarında yeniden dalgalanmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Yüzme suyunun kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişilebilirlik olanakları, çevre yönetimine verilen önem ve bilinçlendirme faaliyetleri, plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlanması gibi kriterleri yeniden yerine getiren sahillerimizde vatandaşlarımıza daha güvenli hizmeti sağlayacağız. Sahil Park ve 32 Evler Plajımızın yanı sıra gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırarak şehrimizin turizm potansiyeline katkı sağlanması hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin turizm imkanlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz."

Törene, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve vatandaşlar katıldı.