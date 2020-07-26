Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk - Son Dakika

Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk

Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk Gencinden yaşlısına herkese hitap eden mağazada yapılan indirim dikkat çekiyor Salgın tedbirleri kurallarına uyarak müşterilerine hizmet veriyor İşletmeci Emrah Deniz: "Tüm halkı bekliyoruz, bu güzel alışveriş festivalini...

Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk

Gencinden yaşlısına herkese hitap eden mağazada yapılan indirim dikkat çekiyor

Salgın tedbirleri kurallarına uyarak müşterilerine hizmet veriyor

İşletmeci Emrah Deniz: "Tüm halkı bekliyoruz, bu güzel alışveriş festivalini değerlendirsinler"

Müşteri Irmak Aras: "Ben bayılarak alışverişimi yapıyorum şuan, herkesin görmesi gereken bir yer"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil kesiminde kurulan indirim mağazasında yoğunluk yaşanıyor. Gencinden yaşlısına herkese hitap eden ve yapılan indirimlerin dikkat çektiği mağaza, korona virüs için alınan tedbirlere uygun şekilde müşterilerine hizmet veriyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz i 32 Evler Plaj Caddesi üzerinde 1 Temmuz tarihinde açılan indirim mağazası, tatilcilerin uğrak noktası oldu. Korona virüsten dolayı firmaların ellerinde kalan birçok ürünün getirilerek yüzde 80'e varan indirimlerle satıldığı mağazada salgın tedbirlerine karşı önlemler alınarak satışlar yapılmaya devam ediyor. Tatilcilerin uğrak yeri olan mağazada yazlık ürünlerin yanı sıra kışlık ürünlerde dikkat çekiyor. Takısından, ayakkabısına, giyiminden, montuna her türlü yazlık ve kışlık ürünlerin bulunduğu mağaza 1 Eylül tarihine kadar müşterilerine hizmet verecek.

Çok güzel ürünler var

Mağazadan sürekli alışveriş yaptığını ve ürünlerden memnun olduğunu dile getiren Gülcan Deniz, "Bu yakınlarda çalışıyorum, burayı çok seviyorum. Çok güzel uygun ürünler var, almadığım çanta kalmadı zaten sürekli gelerek alıyorum. Çok güzel çantalar var görüldüğü gibi. Arkadaşınıza, annenize hatta babanıza bile alabilirsiniz cüzdanlar da var, ayakkabılarda var çok güzel ürünler var. Ben çok beğeniyorum sizde gelin" dedi.

Ürünler çok uygun ve çokta güzel

İndirimlerden yararlanabilmek için her gün mağazaya alışverişe geldiğini belirten Nebahat Kiraz, "Kış hazırlığı için geldim, ürünler çok uygun ve çokta güzeller. Hemen hemen her gün uğrayıp, indirimlerden yararlanıyorum. Bildiğimiz yer, tavsiye ederiz, en iyi markaların olduğu yer burası bence. Çantalarda, montlarda olsun aldığım her üründen çok memnun olduğum için devamlı geliyorum. Kaçırmayın bu fırsatı, bayram alışverişi için muhakkak uğrayın diyorum" diye konuştu.

Herkesin görmesi gereken bir yer

Arkadaşına doğum günü hediyesi almak için mağazaya giren Irmak Aras, fiyatların çok uygun olduğunu dile getirerek, "Arkadaşımın doğum günü vardı hediye alacaktım ve burayı gördüm. O kadar güzel ki çantalar ve fiyatları çok uygun. Almışken hem arkadaşım hem de kendime alacağım galiba. Gerçekten herkesin görmesi gereken bir yer, çantalar çok nezih ve fiyatlar çok uygun. Ben bayılarak alışverişimi yapıyorum şuan. Daha da çok gelecek gibi gözüküyorum buraya" şeklinde konuştu.

Bayrama özel yüzde 80'e varan indirimler var

Bayrama özel yüzde 80'e varan indirimlerin olduğunu dile getiren İşletmeci Emrah Deniz ise, "Karasu'ya çok güzel bir alışveriş mağazası açtık. Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz i 32 Evler Plaj Caddesi'ndeyiz. Bayrama özel çok güzel indirimler yaptık. Yüzde 70-80'e varan indirimler var. Virüsten dolayı firmaların elinde çoğalan, biriken ürünleri buraya getirdik. Çok güzel ürünler var. Tüm Kocaeli ve Sakarya'yı, Karasuyu buraya davet ediyoruz. Bu güzel ürünlerden yararlansınlar. Bayrama özel çok güzel ekstra indirimler yaptık; takıdan, çantaya, cüzdandan, ayakkabıya, terlikten, bikiniye, monttan, gömleğe, yazlık ve kışlık hem bayan hem de erkekler için çok güzel ürünler var. Tüm halkı bekliyoruz, bu güzel alışveriş festivalini değerlendirsinler, bu güzel ürünleri değerlendirsinler, herkesi bekliyorum buraya. 1 Temmuz'da açtık, Eylül ayının 1'ine kadar buradayız ve 5 yıl boyunca her sezon buradayız. Bizde herkesin dikkat ettiği gibi sosyal mesafeye, maske kuralına, dezenfektanlara dikkat ediyoruz. Her şeyi burada kuralına göre dizayn ettik, hiç kimse bir endişelenmesin" ifadelerini kullandı.

Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk

Aziziye Mahallesi, Emrah Deniz, Sakarya, Karasu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı Yandex Navigasyon "yolu" şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor         
13:11
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur         
12:25
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu         
07:30
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek         
00:15
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi         
23:40
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu         
23:25
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı         
21:40
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler         
20:04
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı         
19:07
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek         
17:37
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 19:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karasu Sahili'nde kurulan indirim mağazasında yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei