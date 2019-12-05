Son Dakika Haberleri: Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD'ı harekete geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD'ı harekete geçirdi - Son Dakika

Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD'ı harekete geçirdi

7 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cisim AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD'ı harekete geçirdi, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cisim AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan incelemede cismin askeri mühimmat olduğu tespit edilirken, olay yerine bomba imha ekibi beklendiği öğrenildi.


Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile vuran cismi gören vatandaşlar panik yaşayarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemenin ardından cismin kimyasal bir madde olmadığı, askeri mühimmat olduğu tespit edildi.


Tespit üzerine olay yerine bomba imha ekibinin yönlendirildiği öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti
Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı Siyanür ile intihar eden gencin sınıf arkadaşı: "Çok içine kapanık bir çocuktu" Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD'ı harekete geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]