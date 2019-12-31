Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.


Olay, Karasu ilçesi 32 Evler Mahallesi mevki'i sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hareketsiz şekilde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Denizden kıyıya vurmuş halde bulunan ve tanınmayacak durumda olan cesedin tamamen şişmiş olduğu ve yüzünün belirgin olmadığı öğrenildi.


İsmi henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Karası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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