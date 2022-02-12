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Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı

12.02.2022 13:08
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, sahilde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, sahilde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Sarı, AA muhabirine, kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde yaşanan erozyonun yıllara yayılan bir durum olduğunu söyledi.

Hava şartlarının bu yıl sert seyretmesiyle erozyonun daha hızlı meydana geldiğini belirten Sarı, geçen sene yürüyüş yapılabilen alanın suyun içinde kaldığını kaydetti.

Kıyı şeridinde bulunan ve "dalgakıran" adı verilen tahkimatların olduğu bölgelerde erozyonun yaşanmadığını ifade eden Sarı, diğer bölgelere de acilen tahkimatların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sarı, gelecek yıl yaşanabilecek benzer bir erozyonun bölgedeki yapılara ve sahile ciddi zararlar vereceğine işaret ederek, "Şehrin batısından gelen tahkimatların bir an önce doğu tarafına doğru devam ettirilip ivedilikle yaklaşık 10 tane yapılarak bu erozyonun durdurulması lazım. Mevcut kumun denize gitmesi halinde yerinin doldurulması mümkün değil." dedi.

Sarı, önlemlerin alınmaması halinde iç turizmde önemli potansiyele sahip ilçenin büyük zarar göreceğini dile getirdi.

Konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne görsellerle ilettiğini aktaran Sarı, Bakanlığın teknik ekibinin bölgede inceleme yaparak çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

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İshak Sarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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