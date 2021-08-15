Karasu sahilinde vatandaşlar şarkılar eşliğinde kan bağışı yaptı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar, şarkılar eşliğinde Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Eski Sakarya Müzisyenler Derneği Başkanı ve Türk Kızılay gönüllüsü Sefer Beyenal, şarkılarıyla Karasu sahilindeki insanları kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar hem eğlendi hem de kan bağışı yaparak destekte bulundu.

Tatilcilerden Afra Dursun, kan vermeyi çok teşvik eden bir etkinlik olduğunu belirterek, "Kilom müsait olmadığı için kan veremedim ama çok olumlu bir program." dedi.

Hüseyin Selalmaz ise önemini bildiği için kan bağışı yaptığını belirterek, "Programı son derece güzel ve eğlenceli buldum. Teşvik edici bir etkinlik olmuş. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.