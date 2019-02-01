Son Dakika Haberleri: Karasu Sgm İçin Geri Sayım Başladı

Karasu Sgm İçin Geri Sayım Başladı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, inşa çalışmaları devam eden Karasu Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) hakkında açıklamalarda bulundu.

Karasu Sgm İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, inşa çalışmaları devam eden Karasu Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) hakkında açıklamalarda bulundu.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayacak olan Karasu SGM'nin kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmet sunmaya başlayacağını duyurdu. Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, "Aşağı İncili Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen Karasu SGM'de kaba inşaat tamamlandı. 4 bloktan oluşan Sosyal Gelişim Merkezimizde dış cephe imalatını sonlandırdık. Elektrik ve mekanik imalatları sürüyor. Çevre düzenlemesi ve dış dolgular ise devam ediyor" dedi.

Mutlu, "Kuzeyin en gözde mekanlarından bir olacak Karasu SGM'de SAMEK sınıfları, kafeterya, çok amaçlı salon, seminer salonu, teknik ofisleri, 250 kişilik konferans salonu, derslikler bulunacak. Bol yeşil alan içerecek projemiz Karasu'nun sosyal yaşantısına yeni bir soluk getirecek. İnşallah bu güzel projemizi kısa bir süre sonra Karasulu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Murat Mutlu, Karasu, Güncel
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