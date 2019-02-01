Son Dakika Haberleri: Karasu Sosyal Gelişim Merkezi İnşaatı Tamamlandı

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi İnşaatı Tamamlandı

1 saat önce

Karasu'da sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayacak olan Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM), inşaatında sona gelindi.

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi İnşaatı Tamamlandı, System.String[]
Karasu'da sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayacak olan Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM), inşaatında sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, merkezin kaba inşaat ve dış cephe kaplamalarının tamamlandığı bildirildi.

Aşağı İncili Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve 4 bloktan oluşan merkezin inşaatının tamamlandığı aktarılan açıklamada, elektrik ve mekanik imalatları ile çevre düzenlemesi ve dış dolguların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, "Kuzeyin en gözde mekanlarından bir olacak Karasu SGM'de SAMEK sınıfları, kafeterya, çok amaçlı salon, seminer salonu, teknik ofisleri, 250 kişilik konferans salonu, derslikler bulunacak. Bol yeşil alan içerecek projemiz Karasu'nun sosyal yaşantısına yeni bir soluk getirecek. İnşallah bu güzel projemizi kısa bir süre sonra Karasulu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güncel
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