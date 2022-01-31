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Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı - Son Dakika

Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı

31.01.2022 16:15
Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Karasu Belediyesi iş birliğinde kurulması planlanan Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Karasu Belediyesi iş birliğinde kurulması planlanan Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yı ağırladı. Görüşmede, ilçeye yönelik geliştirilen ve AB başta olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanması hedeflenen projeler masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, sadece üniversite için değil, şehir için de projeler geliştirdiklerini belirterek, Karasu'nun, eşsiz kumsalları, doğası ve gelişme potansiyeliyle bölgenin en önemli lokasyonlarından olduğunu aktardı.

Sarıbıyık, bu doğrultuda Karasu Belediyesi ile turizm, çevre, kapasite geliştirme ve mavi ekonomi konularında projeler geliştirdiklerini belirterek, "Üniversitemizin akademik bakış açısı ve belediyemizin yerel yönetimler alanında tecrübelerini birleştirerek Karasu'nun geleceğinin planlanması için katkı sağlıyoruz. Şu anda ilk somut adım olarak Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi kurulabilmesi için fizibilite çalışmaları başladı." ifadesini kullandı.

İshak Sarı da ilçenin sahip olduğu cevheri ortaya koymak için yaptıkları çalışmalarda iş birliklerine önem verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"SUBÜ de önemli ortaklarımızdan birisi konumunda. İlçemizi, üzerinde ince düşünülmüş, her anlamda katkı sağlayacak ve çehresini değiştirerek cazibesini artıracak projelerle farklı noktaya taşımayı arzuluyoruz. Bu anlamda üniversitemizle hazırlanan projelerimiz var. Bunlara maddi anlamda destek alabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Hedeflerimiz hem işlevselliği hem estetiği hem de ilçe ekonomisine maddi anlamda katkı sağlamayı da içinde barındırıyor. Ayrıca, sosyal yönü kuvvetli projeler üzerinde de çalışılıyor."

Görüşmede, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) Dr. Öğr. Üyesi Serdar Geçer ve Proje Geliştirme Müdürü Arzu Saygıner Çil de yer aldı.

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Hisarcık, Sakarya, Karasu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı - Son Dakika


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