Karasuçam köyü karantina altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karasuçam köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 süre ile karantina altına alındı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Karasuçam köyüne 14 gün müddetle giriş çıkışlar kısıtlandı. Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada; " İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Karasuçam Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi, temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 9 Mart 2021 (bugün) 21: 00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının muhtarlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE