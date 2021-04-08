Karasulu muhtarlar meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Karasu Muhtarlar Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında bir muhtarın yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

Dernek Başkanı Türker Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Kovid-19 denetimleri sırasında düzenlenen çirkin saldırıyı tüm mahalle muhtarları olarak kınadıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığınca Vefa Destek Grubu adıyla muhtarlara denetleme yetkisi verildiğini anlatan Türker, "Muhtarlar olarak görevimizi yaparken uğranan böyle bir saldırıyla karşıyız. Yarın bu çirkin saldırılara biz de maruz kalabiliriz. Saldırıyı kınıyoruz. Muhtar Ali Beyaz'ın arkasındayız. Hukuki yolla ne varsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Yenimahalle Muhtarı Ali Beyaz da "Denetim ekibinde yer alan iki görevliyle mahalle sınırlarımız içerisindeki bir mekana Kovid-19 yazısı asmaya gittik. Astığımız yazının fotoğrafını çektiğimiz esnada bir vatandaş 'Fotoğrafımı çekme.' diyerek uyarıda bulundu. Biz de kendisini değil, yapılan işlemi fotoğrafladığımızı söyledik." diye konuştu.

Çalışmanın fotoğrafını çektikten sonra şahsın yumruklu saldırısına uğradığını aktaran Beyaz, yaşanan olay sonrası darp raporu alarak suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.