Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Açıklaması

Karataş
Belediye Başkanı Necip Topuz
, "Önümüzde yepyeni bir sayfa var. İleriye bakacağız. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılı günleri atlatacağız." dedi.
Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen ve MHP
adayı olarak girdiği seçimi kazanan Necip Topuz, mazbata alıp göreve başlaması dolayısıyla ilçedeki cemevinde kurban kestirdi.
İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği programda daha sonra mevlit okutuldu.
Topuz, programda yaptığı konuşmada, kaybedenin olmadığını düşündüğünü belirterek, ötekileştirmeden oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.
Önlerinde yeni bir sayfa olduğunu kaydeden Topuz, "Önümüzde yepyeni bir sayfa var. İleriye bakacağız. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılı günleri atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Programa MHP Karataş İlçe Başkanı Mete Başcı ve AK Parti
Karataş İlçe Başkanı İbrahim Yüce
de katıldı.