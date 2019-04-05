Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Görevine Başladı
1 saat önce
Karataş Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının MHP'li adayı Necip Topuz, mazbatasını alarak göreve başladı.
Karataş
Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının MHP
'li adayı Necip Topuz
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Topuz, Hükümet
Konağı'nda düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlyas Kurt
'dan aldı.
Törenin ardından belediye binasında partililere seslenen Topuz, 5 yıl boyunca ilçede herkesi kucaklayıp, halka önemli hizmetler kazandıracaklarını belirtti.
Topuz, "Hakkı yenen her kimse hakkını aramaya geldik. Belediye makamına gelen misafir değil aksine ev sahibidir, belediye hepimizindir. Belediye hizmetinde kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese eşit mesafede hizmetimizi sunacağımızın sözünü herkesin huzurunda söylüyorum." dedi.
Törene AK Parti
İlçe Başkanı İbrahim Yüce
, MHP İlçe Başkanı Mete Başcı ile partililer katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek