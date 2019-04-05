Son Dakika Haberleri: Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Görevine Başladı

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Görevine Başladı

1 saat önce

Karataş Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının MHP'li adayı Necip Topuz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Görevine Başladı, System.String[]
Karataş Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının MHP'li adayı Necip Topuz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Topuz, Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlyas Kurt'dan aldı.

Törenin ardından belediye binasında partililere seslenen Topuz, 5 yıl boyunca ilçede herkesi kucaklayıp, halka önemli hizmetler kazandıracaklarını belirtti.

Topuz, "Hakkı yenen her kimse hakkını aramaya geldik. Belediye makamına gelen misafir değil aksine ev sahibidir, belediye hepimizindir. Belediye hizmetinde kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese eşit mesafede hizmetimizi sunacağımızın sözünü herkesin huzurunda söylüyorum." dedi.

Törene AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yüce, MHP İlçe Başkanı Mete Başcı ile partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA

İlyas Kurt, MHP, Karataş, Necip Topuz, Güncel
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