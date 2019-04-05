Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Mazbatasını Aldı

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Melih Gökçek 1999 Yılındaki Seçimlerde 80 Bin Oyun Nasıl Yok Edildiğini Anlattı

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada