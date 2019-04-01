Son Dakika Haberleri: Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Oldu

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Oldu

1 saat önce

Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre, Karataş Belediye Başkanlığına Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Necip Topuz seçildi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Oldu, System.String[]
Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre, Karataş Belediye Başkanlığına Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Necip Topuz seçildi.

Mevcut CHP'li Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın aday gösterilmediği Karataş'ta 17 bin 546 seçmenden 15 bin 916'sı 73 sandıkta oy kullandı. 15 bin 356 geçerli oyun yüzde 51,32'sini alan Necip Topuz, Karataş'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi CHP'li Mehmet Yıldız ise yüzde 45,49 oy aldı.

Necip Topuz, Adana'nın Karataş ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini Bursa Orhangazi Üniversitesi Veterinerlik Bölümü'de tamamladı. 2007 yılından bu yana Karataş Veteriner Kliniği'de veteriner hekimlik yapıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:04 Kaynak: İHA

Adana, Necip Topuz, Karataş, Politika
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