Karataş, 'Ben Yok, Biz Varız! '

AK Parti Aksu Belediye Başkan Aday Adayı Deniz Karataş, gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden, durmadan yorulmadan, Kundu'dan Karaöz'e Aksu'nun tamamını tekrar tekrar, karış karış gezmeye devam ediyor. Gerek muhtar ve esnaf ziyaretleri, gerekse kahvehane ve semt pazarları ziyaretleri yapan Deniz Karataş, hem anlatıyor, hem vatandaşları dinliyor, hem de Aksu için hedeflerini dile getiriyor. Herkesin yüzünün güldüğü, bir Aksu hayalinin olduğunu belirten Karataş, "Halkımın yüzü gülecek, çünkü derdine derman olan bir yönetim anlayışı sunacağız" dedi.

Halkımın arasında, Halkım içinde mutluyum

Gittiği her yerde vatandaştan ilgi ve sevgi gören Karataş, kendi köyü Yeşilkaraman'da da büyük bir coşkuyla karşılandı. Köy Muhtarı Nihat Emin Kahya ve bölge sakinlerinin teveccüh gösterdiği Karataş, köylüleriyle kucaklaşıp uzun uzun sohbet etti. Bir süre burada kalan Karataş, daha sonra Karaöz'e geçerek kahvehaneleri gezdi. Ardından ilçe merkezindeki esnaf ve semt pazarlarını her hafta ziyaret turlayan Karataş, halkla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Herkesin yüzü gülecek

"Her gittiğim yerde şu vurguyu yapıyorum. ORTAK AKIL, İSTİŞARE. İşte Aksu'muzu sizlerle birlikte ortak akılla yönetmek istiyoruz. Çünkü hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz. Ben yok, BİZ varız diyoruz. Çünkü böyle düşünürsek hep birlikte topyekün kalkınırız, hep birlikte daha mutlu oluruz. İşte o zaman da hepimizin yüzü güler. Bu işler halkın derdiyle, dertlenmekle olur. Dert insanı söyletir. Eğer birileri sizin derdinizle dertlenmiyorsa, o zaman hiçbir şey olmaz. Yeşilkaraman'dan çıkmış Yörük, 3 dil bilen inşaat mühendisi içinizden bir kardeşiniz olarak, her daim sizlerin derdiyle dertleneceğime dair SÖZ veriyorum! "