Son Dakika Haberleri: Karataş: "Çok daha fazla ülkeye fındık ihracatı yapmalıyız"
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Karataş: "Çok daha fazla ülkeye fındık ihracatı yapmalıyız"

1 saat önce

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, "Fındığımızı daha çok ülkelere ihracat yaparak mahsulümüzün değerini artırmalıyız" dedi.

Karataş:
Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, "Fındığımızı daha çok ülkelere ihracat yaparak mahsulümüzün değerini artırmalıyız" dedi.

Türkiye'nin en önemli katma değerlerinin başında fındığın geldiğini belirten Tayfun Karataş, "Fındık, Ordu ilimizin değil Türkiye'nin önemli bir sorunudur. Tarım ürünleri arasında en fazla girdiye sağlayan bir mahsuldür. Ülkemize yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir rakam ekonomiye katkı sağlıyor. Fındığı sadece bir kuruyemiş olarak algılamak veya birkaç ilin geçim kaynağı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ülkemizin en önemli katma değerlerinin başında geliyor fındık. Fındığımızı daha çok sahiplenmeli ve alt yapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Fındık kesinlikle milli bir ürün kapsamına girmelidir. Çok daha fazla ülkelere fındığımızı ihracat yapmalıyız. Bazı ülkeler halen fındığın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Farklı pazarlara açılıp ihracatımızı daha da fazla yaparak ülkemize ekonomimize katkı sağlamalıyız" diye konuştu.

Fındık fiyatının daha erken açıklanması gerektiğini belirten Karataş, "8. aya kadar fındık fiyatlarının açıklanması üreticilerimizin daha rahat plan yapmasını sağlayacaktır. Taban fiyatı da mutlaka TEFE ve TÜFE'ye göre orantılamalıyız" şeklinde konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
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