Karataş güven tazeledi - Son Dakika

Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Necmettin Söğütlü ile başkanlık seçimine giren Mürsel Karataş, 1216 kayıtlı üyenin 976'sının oylarıyla Başkan seçildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği'ne bağlı Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Güven tazeleyen Mürsel Karataş üç yıllığına daha Birliği'ne bağlı Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin başkanı seçildi. Seçimde 1216 kayıtlı üyeden 976'sının oyunu alan Karataş açık oylama ile yapılan seçimde adeta tulum çıkardı.

Üç yıl önce TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanlığına atadığı genç başkan Mürsel Karataş, bu kez genel kurul üyelerinin oylarıyla başkan seçildi. Kongre boyunca büyük bir heyecan yaşayan genç başkana salonu hınca hınç dolduran üyeler 'Mürsel Başkan' diye tempo tuttu. Karataş, seçimi kazanmasının ardından üyeler tarafından omuzlara alındı. TESKOMB Genel Başkanvekili ve Trabzon Bölge Birliği Başkanı Murat Gümrükçü Divan Kurulu Başkanlığına seçildi. Divan başkan yardımcılığına Haydar Aydemir, Divan Katip Üyeliklerine de Yüksel Kaya ile Halil İbrahim Yöney seçildi.

Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından kürsüye gelen TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş, geçmişte görev yapan tüm başkanlara ve yönetimlere teşekkür etti.

Genel Başkan Abdulkadir Akgül tarafından 3.5 yıl önce göreve getirildiğinden bugüne kadar esnaf için seferber olduğunun altını çizen Karataş, "Genel Başkanımızı ve Genel Başkanvekillerimiz ile Genel Merkez yönetimini mahcup etmedim. 24 saat esnafımızın hizmetinde oldum. Başarılı hizmetlere imza attık. Esnafımızla bir olduk. Onlarla birlikte büyüdük. Birlikte bu noktalara geldik. Bize güvenen Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ile siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnafa verdiği önem ve destekten ötürü teşekkür eden Karataş, göreve geldikleri günden beri kentte Erzurum Valisi Okay Memiş başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve Halkbank Bölge Koordinatörlüğünden hep destek gördüklerinin de altını çizdi.

Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yeni yönetimi şöyle oluştu.

Yönetim Kurulu Asil: Mürsel Karataş(Başkan) Mahmut Öztürk, Hasan Tahsin Türkkal, Zekai Kaplan, Erol Öztaşkın

Yönetim Kurulu Yedek: Harun Satılmış, Ferda Tuna, Yunus Aycil, İdris Kılınçer, Muhammet Yılmaz

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula Halk Bank Bölge Koordinatörü Yener Işıldak, eski bölge koordinatörü Hanifi Özünal, Halk Bank Şube Müdürleri ile çok sayıda kooperatif başkanı da genel kurula katıldı. - ERZURUM