Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

05.04.2021 12:06
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu, System.String[]

Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonları Muş il başkanları, bildiri yayınlayan emekli 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonları Muş il başkanları, bildiri yayınlayan emekli 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muş Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, milletin iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını söyledi. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını ifade eden Başkan Mahir Barışan, millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığın açık edildiğini kaydetti. Başkan Barışan, "Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. 'Deniz Kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" dedi.

"Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir" diyen Başkan Barışan, bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü olmadığını kaydederek, "Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahküm edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve te'kitetmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur" ifadelerini kulandı.

Yapılan açıklamanın ardından Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan ile Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Yaşar Kalır ve hizmet kolları temsilcileri, emekli amiraller hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - MUŞ

Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Mustafa Karataş, Memur Sen, Erzurum, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sendikalardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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