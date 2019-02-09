Karataş: "Milliyetçi Hareket Partimizin Kuruluşunun 50. Yıldönümü Kutlu Olsun"

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "8-9 Şubat 1969 Türk Milliyetçilerinin çatısı olan partimizin, yapılan kongre sonucunda temelleri atılan ve 50 yıllık şanlı tarihi boyunca çizgisinde zikzak olmayan bir siyasi hareketin mensubu olmanın onuru yaşamaktayız" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "8-9 Şubat 1969 Türk Milliyetçilerinin çatısı olan partimizin, yapılan kongre sonucunda temelleri atılan ve 50 yıllık şanlı tarihi boyunca çizgisinde zikzak olmayan bir siyasi hareketin mensubu olmanın onuru yaşamaktayız" dedi.



Karataş, 8- 9 Şubat'ın Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu bir simgesi olan MHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu kaydederek, şunları kaydetti; "Bundan tam 50 yıl önce Başbuğ Alparslan Türkeş'in başlattığı hareketle nirvanaya doğru harekete geçen partimiz, hala aynı çizgisinde devam etmektedir. 8-9 Şubat 1969 tarihinde mensubu olan ülkücülerle şanlı ve şerefli bir yola çıkan partimiz, bugün ise Türkmen Beyi Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin idaresinde ilk günkü heyecanla yoluna devam etmektedir.



Yüce Türk Milletinin güçlenmesini, esenliğini, huzur ve mutluluğunu tesis etmek gayesini taşıyan ülkücüler, en ağır çilelere ve işkencelere rağmen bu gayesinden asla vazgeçmemiş ve asla vazgeçmeyecektir.



Gönlünde şehitlerimizin mübarek hatırası, gözünde Türklüğün gür meşalesi, üzerinde yüce Allah'ın himayesi olan ülkücü hareket dualıdır ve bu büyük dava, göğsünü vatan siper ederek, hainlere karşında durup biz ülkücülere de şuur vererek geleceğin yüksek ülkülerini aydınlatmıştır.



Unutmamalıyız ki, Bu hareket şehit ocağı, gazi yuvasıdır. Asıl hedefimiz aziz milletimize layık olduğu refah ve huzuru, kutlu devletimize ise ihtiyacı olan gerçek bağımsızlık ve liderliği sağlamaktır. Partimizin başarısı için, geçmişte yaşanan kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakarak, gönül ve ülkü birliği yapıp, omuz omuza yürümeliyiz. Çünkü asıl olan Türk Milletinin bekasının devamlılığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 8-9 Şubat 1969 tarihinde kurulan ve yarım asırdır milletinin hizmetkarı olan Milliyetçi Hareket Partimizin kuruluşunun 50. yıldönümü kutlu olsun." - ERZURUM

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