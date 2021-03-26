ADANA Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı - Son Dakika

Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denizde oluşan kirliliğin Kıbrıs açıklarından geldiğini tahmin ettiklerini, ilk etapta 3 kilometre bir alanda görüldüğünü, ancak şu anda 20 kilometrelik bir alana yayıldığını bildirdi. Topuz, "Analiz için numuneler alındı. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır" dedi.

Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde dün saat 15.15 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, Adana Valiliği'ne bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede sahile ulaşan ve türü henüz bilinmeyen madde nedeniyle sahil şeridinin rengi değişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizden kum ve su örnekleri aldı. Kirliliğin, göçmen kuşların kışladığı Akyatan Lagünü'ne ulaşması üzerine Karataş Belediyesi ekipleri, lagünün denizle buluştuğu noktayı önlem amacıyla kapattı.

VALİLİK: GEMİ KAYNAKLI ATIK

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANI: KIBRIS AÇIKLARINDAN GELDİ

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da Akyatan Lagünü önüne gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Topuz, lagünün Ramsas Sözleşmesi ile korunan doğal sit alanı olduğunu söyledi. Topuz, "Karataş 67 kilometre uzunlukta bir sahile sahip. Dün denizde kahverengi petrol benzeri türevi tarzında bir atığın sahillerimize doğru geldiğini gördük. İlk etapta 3 kilometre uzunluğunda 300 metre mesafeden bahsediliyordu. Bugün yaptığımız incelemelerde hemen hemen 20 kilometreye kadar uzadığını bir uçtan diğer uca genişlediğini gördük. Hava koşulları nedeniyle ne kadar yayıldığını tespit edemiyoruz. Sahil güvenlik ekipleri Kıbrıs açıklarından geldiğini düşünüyor. Büyükşehir belediyemiz ve DSİ ekiplerimizle birlikte ortak bir çalışma başlatarak lagünün içine pisliğin girmesine engel olmaya çalışıyoruz. Bugün içerisinde test sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Sonuçlar çıkınca hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başlayacağız" dedi.

'İÇİMİZİ KANATAN BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYAYAYIZ'

Karataş ilçesinde yaklaşık 450 tekne ile balıkçılığın yapıldığını söyleyen Başkan Topuz, "Bu kirlilikten balıklarımızın nasıl etkileneceğini henüz bilmiyoruz. Bizim için en büyük sıkıntı bu. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. İçimizi kanatan bizi üzen bir olayla karşı karşıyayız. Nedeni hala bilinmiyor. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır. Biz ise bu alanı eski haline nasıl getireceğimiz konusunda çaba sarf etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.