ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI - Son Dakika

ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI

26.03.2021 16:38

Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (3)Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Müdürlüğü'nce Karataş Harb-İş Sahili'ndeki deniz suyundan alınan numuneler, Çukurova Üniversitesi Su...

Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (3)

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Müdürlüğü'nce Karataş Harb-İş Sahili'ndeki deniz suyundan alınan numuneler, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde analiz edildi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Polat tarafından yapılan incelemelerde, denizde oluşan görüntünün, fitoplankton patlaması olduğu tespit edildi.

TARIMSAL GÜBRELER BESİN KAYNAĞI OLDU

Deniz suyunda artış gösteren bu türün, fitoplanktonik bir diatom türü olan 'asterionellopsis' olduğu belirlendi. Bu türün, kıyısal sularda sığ kesimlerde besin konsantrasyonlarının arttığı dönemlerde aşırı artış gösterdiği kaydedildi. Kıyılarda kuvvetli rüzgar ve dalganın etkisiyle, bu konsantrasyonların tarımsal gübrelerin de içerdiği azot ve fosfor gibi besinlerce zenginleşmesinin ardından artış göstererek suyun renginin kahverengi renge dönüşmesine neden olabildiği bildirildi. Dünyada bu tür ile ilgili artışlarda durumun 1-2 hafta sürebildiği, besin konsantrasyonunun azalmasıyla bu türün yoğunluğunun azalacağı kaydedildi.

KİMYASAL DEĞİL, ORGANİK KİRLİLİK

Öte yandan, şu ana kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalarda deniz suyunun litrede 50-60 milyon hücreye ulaşabildiği belirtildi. Aşırı artışı görsel olarak rahatsız edici olduğu ve sayılarının çok fazla olması durumunda organik bir kirlilik oluşturabildiği aktarılan bu türün toksik bir tür olmadığı vurgulandı. Kirliliğin, kimyasal değil organik bir kirlilik olduğu bildirildi.

ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI
ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Denizcilik, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA KİRLİLİĞİN SEBEBİ FITOPLANKTON PATLAMASI ÇIKTI - Son Dakika


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