Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı - Son Dakika

- Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

Belediye Başkanı Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi

ADANA - Adana'nın Karataş İlçesi'ndeki Harbiş Sahilleri ve Akyatan Lagünü henüz bilinmeyen bir maddeyle kaplandı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi.

İddiaya göre bir madde, Adana'nın Karataş İlçesi'ndeki Harbiş Sahilleri ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'ne kadar ulaştı. Gelen görüntülerde dalgaların sahile ulaştırdığı madde sonucu denizin renginin değiştiği görüldü. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA'ya yaptığı açıklamada, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini sahillerin ve lagünün biran önce temizlenmesi gerektiğini aksi taktirde çevrenin ve hayvan türlerinin zarar göreceği söyledi.