Karataş: "Siyasileri yanına alarak örgütlenme çalışması yapılmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karataş: 'Siyasileri yanına alarak örgütlenme çalışması yapılmaz' - Son Dakika

Karataş: "Siyasileri yanına alarak örgütlenme çalışması yapılmaz"

6 saat önce

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şubesi Başkanı Osman Karataş, 2020 ve 2021 yılları kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin 14 belediyede sürdüğünü söyledi.

Karataş:

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şubesi Başkanı Osman Karataş, 2020 ve 2021 yılları kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin 14 belediyede sürdüğünü söyledi.


Toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu şekilde devam ettiğini ifade eden Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Osman Karataş, şunları söyledi:


"Sendika binasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerimiz 14 belediyede yürütmekteyiz. Başlangıç tarihleri 2020'nin Ocak ayı ile Mart ayı olmak üzere bunların farklı başlangıç tarihi tüm belediyelerde farklı olarak devam ediyor. Taslak çalışmalarını zaten bitirmiştik, kalan maddelerimizin üzerinde görüşmelerimizi ile birlikte idarelerle yürütüyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşamadık. Bunların içinde Karaman, Çaycuma Karapınar ve Kandilli belediyelerinin toplu sözleşmelerini belediye yönetimleri ile anlaşarak masa başında bitirdik. Biten sözleşmelerimiz deki kazanımlarımız çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Belediyemize hayırlı olsun. Allah utandırmasın belediye yönetimlerinde çalışanlarımızın kazanımlarında yıllık yüzde 25 oranlarında artışlar sağlandı ikramiyeler yevmiyeler diğer sosyal yardımlar konusunda da bir yüzde 30'luk artışlar sağlandı.Diğer belediyeler de görüşmelerimiz devam ediyor. Hepsi ile de olumlu şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan masa başında bağlarız. Bu arada taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız var, bunların toplu sözleşmeleri 2020'nin 6 ayından itibaren durumlarının hukuki statülerini ne olacağı netleştikten sonra belli olacak. Kamu kurumlarında da kadroya geçen arkadaşlarımız var. Bunların hukuki statüleri belli olduktan itibaren 11 aya kadar bunlar belli olacak. Onların toplu sözleşme görüşmelerine sendikalar eliyle mi yoksa hükümetin alacağı kararlar ve uygulamanın nasıl ne şekilde olacağı konusunda netlik olmadığından çok açık bir ifade de bulunamıyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Belediye İş, Zonguldak, Sendika, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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