Karataş'ta çiftçilere ücretsiz zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Karataş Belediyesince bölgede zeytinciliğin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere ücretsiz zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin 5 yıllık görev süresinde 50 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bölgenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan çiftçiliğin desteklenmesi, vatandaşların kendi ekonomilerini oluşturmaları ve daha yeşil bir Karataş amacıyla ücretsiz zeytin fidanları dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Topuz, bu yıl içerisinde Kumluk Tabiat Parkına 10 bin harnup ağacının ekileceğini kaydetti.