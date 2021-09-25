Üye Girişi
Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi - Son Dakika

Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi

25.09.2021 09:37
Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinde 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen milyonluk rüşvet operasyonu kapsamında Milli Emlak Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki değerli hazine arazilerinin usulsüz kiralanmasına yönelik soruşturması sürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen milyonluk rüşvet operasyonu kapsamında Milli Emlak Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki değerli hazine arazilerinin usulsüz kiralanmasına yönelik soruşturması sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan, Milli Emlak memuru 2 kişinin memuriyetten uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken 2 ay tutuklu bulunan ve adli kontrol şartı ile serbest kalan Milli Emlak memurları Y.Ç, ve M.T'nin memuriyetlerinin sonlandırıldığı öğrenildi. Öte yandan operasyondan bir hafta önce Karataş bağlı İnneplihüyüğü mahallesi mevkiinde 219 ada ve 142 parselde bulunan 81 dönüm hazine arazisinin muhtar Ü.K'ye usulsüz olarak 10 yıllığına kiralandığı müfettişlerce kayda geçen işlem de Kaymakamlık kararı ile iptal edildi.

Milli Emlak Müdürlüğü müfettişlerinin yaptığı tespitlerde şu ifadeler yer verildi;

"İlimiz, Karataş İlçesi, İnneplihüyüğü Köyü 219 ada 142 parsel (Eski: 300 Parsel) numaralı 81.289,44 metre kare yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazın 27.000,00 metrekarelik kısmı 13 Nisan 2012 tarihinden bugüne işgalcisi olan Ü. K adına 10 yıl süre ile kiralaması 9 şubat 2021 tarihinde yapılmıştır. 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ikinci bölüm hak sahipliği başlıklı kısmın 5. maddesinin 1. bendinde; "Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar" denilmektedir.

387 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükmüne göre kiralama hak sahibi olabilmek için Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı idarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar şartı aranmaktadır. Ancak işgalcinin 219 ada 142 parsel (Eski: 300 Parsel) numaralı taşınmazda bulunan kullanımına ilişkin kiralamaya esas oluşturacak başvuru süresi olan 19/11/2018 tarihine kadar kiralama başvurusunda bulunmadığı ve 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen başvuru süre şartını taşımadığı nedeniyle yapılan tarımsal amaçlı kiralama sözleşmesinin iptali gerekmektedir. Mevzuat hükmüne aykırı olarak gerçekleştirilen kiralama işleminin iptal edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim" denilerek kiralama iptal edildi. - ADANA

Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi

Karataş, Adana, Emlak, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programa damga vurdu 09:44 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programa damga vurdu Oğluna işitme cihazı almak isteyen baba, sosyal medya dolandırıcılarının ağına düştü: Çaresisiz 09:36 Oğluna işitme cihazı almak isteyen baba, sosyal medya dolandırıcılarının ağına düştü: Çaresisiz ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi 09:07 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı 08:54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı 00:43 Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz 22:40 Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz
Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti 20:48 Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler 18:54 Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler

Son Dakika Haberleri
09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar
09:06 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi
08:57 Meral Akşener bu sefer net konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım
08:53 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı
08:52 Polislerden kaçmaya çalışan Afgan göçmen, taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti
08:51 Adana'da korkunç kaza! Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı
08:48 16 yıllık görevini bırakmaya çok az kaldı! Merkel'in veda turuna yaşadığı zor anlar damga vurdu
08:46 Bir süredir ekranlardan uzak olan Saba Tümer, Flash TV ile el sıkıştı
08:45 Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı
08:44 Kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar gönderen avukattan olay olan savunma: Rızaları vardı ve hoşnutlardı
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
09:36
Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı         
09:30
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı         
08:45
Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar         
23:38
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 10:09:46. #1.12#
SON DAKİKA: Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement