Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor - Son Dakika

ADANA'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle, yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti.

Kentin iki sahil ilçesinden biri olan Karataş'ta yerleşim yerlerinin kanalizasyonları denize akmaya devam ediyor. Plajın hemen yanından denize dökülen kirli su, çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte sıcaklardan bunalan tatilciler, ilçenin, yaz aylarında yüz binleri geçen nüfusuna rağmen, bu sorununu çözüme kavuşturmayan belediye yetkililerine tepki gösterdi.