Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı

6 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesinde, karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinde, karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Fatih Ayaz, ilçede ziyaret ettiği okullarda öğrencilere karnelerini sundu.

Öğrencilerin tatilde dinlenmelerini isteyen Ayaz, onlara kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Karataş, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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