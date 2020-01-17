Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Öğrencilerin tatilde dinlenmelerini isteyen Ayaz, onlara kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Kaymakam Fatih Ayaz, ilçede ziyaret ettiği okullarda öğrencilere karnelerini sundu.

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