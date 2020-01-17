Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Karataş'ta öğrenciler karnelerini aldı
6 saat önce
Adana'nın Karataş ilçesinde, karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Adana'nın Karataş ilçesinde, karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.
Kaymakam Fatih Ayaz, ilçede ziyaret ettiği okullarda öğrencilere karnelerini sundu.
Öğrencilerin tatilde dinlenmelerini isteyen Ayaz, onlara kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.
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