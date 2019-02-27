Son Dakika Haberleri: Karataş'ta Petrol ve Doğalgaz Arama Çalışmaları Başladı

Karataş'ta Petrol ve Doğalgaz Arama Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarına demirleyen Rowan Norway platformu, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ilk sondajı vuracak.

Karataş'ta Petrol ve Doğalgaz Arama Çalışmaları Başladı, System.String[]
Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarına demirleyen Rowan Norway platformu, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ilk sondajı vuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortakılığı'nın (TPAO), Adana'nın Karataş ilçesinin güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol arama çalışmalarına başlandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında onaylanan talep doğrultusunda önce Mersin'in yaklaşık 30 kilometre açıklarındaki Kuzey Erdemli-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapan Rowan şirketine aite 'Rowan Norway' platformu, geçtiğimiz günlerde römorkörler yardımıyla Karataş'ın yaklaşık 15 kilometre açığına çekildi. Platformun önümüzdeki günlerde ilk sondajı vurması bekleniyor.

278 milyon lira değerindeki proje kapsamında Karataş'ın güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilecek.

Karataş'taki kuyuda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının 4 ay süreceği bildirdi.

Karataş Limanı'nda balıkçılık yapan Cengiz Kumlu ise petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek, "Burada petrol varsa ve çıkarıp kullanabileceksek, bizden mutlu kim olabilir? Kendi yakıtımızı kendimiz üreteceğiz ve dışa bağımlı olmayacağız. Hem de kendi vatandaşımıza daha ucuza yakıt sağlayabileceğiz" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:48 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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