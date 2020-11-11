Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor (2) - Son Dakika

Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor (2)
11.11.2020 10:54
TEKNENİN, YUNAN TANKERİYLE ÇARPIŞTIĞI İDDİASI?Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde alabora olduğu tespit edilen 'Polatbey' isimli balıkçı teknesinin Yunanistan bandıralı tankerle çarpıştığı kaydedildi.
TEKNENİN, YUNAN TANKERİYLE ÇARPIŞTIĞI İDDİASI
? Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde alabora olduğu tespit edilen 'Polatbey' isimli balıkçı teknesinin Yunanistan bandıralı tankerle çarpıştığı kaydedildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, bölgeden yük alan Yunan tankerinin hareket ettikten kısa süre sonra tekneyle çarpıştığını öne sürdü.Bu arada teknenin kaptan ve 4 mürettebatıyla balık avlamak için Mersin'den yola çıktıkları belirtildi.
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