Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor (3) - Son Dakika

Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor (3)
11.11.2020 11:27
4 BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDIAdana Valiliği, Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesinin çarpışması olayıyla ilgili açıklama yaptı.
4 BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI
Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesinin çarpışması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Kasım saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.
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