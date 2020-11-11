Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor (3) - Son Dakika

4 BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI

Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesinin çarpışması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Kasım saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.