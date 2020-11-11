Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN - Son Dakika

Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN

11.11.2020 11:32
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN, System.String[]

Son dakika haberler: ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tankerle çarpışan balıkçı teknesindeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu.

ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tankerle çarpışan balıkçı teknesindeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu. Kayıp balıkçıyı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mersin'den gece saatlerinde denize açıldıktan sonra Karataş açıklarına gelen balıkçı teknesiyle sabaha karşı iletişim koptu. Metin Bütün, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep isimli kişi ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kişinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla balıkçılardan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"11 Kasım saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

'GEMİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'

Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, "Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Can ÇELİK- Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), -


Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN
Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei