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Karatay 5 hafta sürecek "Yaz Okulu" - Son Dakika

Karatay 5 hafta sürecek "Yaz Okulu"

06.07.2021 14:20
Karatay 5 hafta sürecek

Yüzmeden paintball'a, şehir içi ve şehir dışı gezilerinden doğa kampları ile kişisel gelişime kadar daha birçok sosyal ve sportif etkinliğin olacağı projeye başvuru için son gün ise 12 Temmuz.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere yönelik olarak hazırladığı "Yaz Okulu" projesini hayata geçiriyor.

Gençlerin yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmelerini amaçlayan, çeşitli gezi ve etkinliklerle sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlanması hedeflenen söz konusu projeye başvurular ise 12 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

KARATAYLI GENÇLER BU YAZI DOLU DOLU GEÇİRECEK

"Yaz Okulu" Projesi 26 Temmuz Pazartesi ile 20 Ağustos Cuma günleri arasında yani 5 haftalık bir dilimde gerçekleştirilecek. Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, İlm-i Hâl, Sahabe Hayatı gibi derslerin yanı sıra gençlerin kendilerini ve yeteneklerini tanıyacak daha birçok sportif ve sosyal etkinlik de yapılacak. Yine halı saha, yüzme, paintball, şehir içi ve şehir dışı geziler, doğa kampları, gibi sosyal ve sportif faaliyetlerle de Karataylı gençler, bu yazı dolu dolu geçirecek.

Öte yandan söz konusu proje yalnızca Karatay'da ikamet eden ya da Karatay'da okuyan öğrencilere yönelik olacak. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin hazırladığı projeden 14 ile 18 yaş arasındaki gençler faydalanabilecek ve "Yaz Okulu", kontenjanlarla sınırlı olacak. Kurslar ise tamamen ücretsiz olacak.

GENÇLERİMİZİN KENDİLERİNİ YETİŞTİRMESİ İÇİN DESTEK VERİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje dolayısıyla Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti: "Karatay Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar pek çok proje hayata geçirdik. Karatay Kent Konseyimiz ile Gençlik ve Kadın Meclislerimiz de dijital platformlarda 'Çevrimiçi Okumalar'dan Sıfır Atık ve Geri Dönüşüme, Okur-Yazar Buluşmaları'ndan seminer, konferans ve daha birçok güzel programlar gerçekleştiriyor. Şimdi de Yaz Okulu projesi ile gençlerimizin yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerini amaçlıyorlar. Gayretli çalışmaları dolayısıyla Kent Konseyi Gençlik Meclisimizi tebrik ediyorum ve tüm gençlerimizi Yaz Okulu'na bekliyoruz."

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da, Kent Konseyi olarak gençlerin kendilerini her anlamda geliştirecek ve yetiştirecek projeler üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak tüm Karataylı gençleri Yaz Okulu'na katılmaya davet etti. Babuççu ayrıca, projeye desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya da teşekkür etti.

Kent Konseyi, Hasan Kılca, Pazartesi, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay 5 hafta sürecek 'Yaz Okulu' - Son Dakika


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