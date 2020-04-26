Karatay'a 3 Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay'a 3 Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı - Son Dakika

Karatay'a 3 Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı

6 saat önce

Karatay Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için Karatay'a Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdığını bildirdi.

Karatay'a 3 Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı, System.String[]

Karatay Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için Karatay'a Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediye'sinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçeye üç Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mobil Atık Getirme Merkezi ile doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme katkı sağlamasının hedeflendiğini aktardı.

Karatay'a kazandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri hakkında açıklama yapan Kılca, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediyemizce 3 Mobil Atık Getirme Merkezi aldık. Mobil Atık Getirme Merkezlerinde, elektrikli ve elektronik eşyalar, kağıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları Mobil Atık Getirme Merkezine getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Mobil Atık Getirme Merkezleri ile atıkları geri dönüşüme kazandırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek hep birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız."

Açıklamada, Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu, Akabe ve Karaciğan Mahallelerinde vatandaşların hizmetine sunulduğu bilgisine de yer verildi.

Hasan Kılca, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:30 Kaynak: AA

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