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Karatay anaokullarında "Dünya Toprak Günü" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Karatay anaokullarında "Dünya Toprak Günü" etkinliği gerçekleştirildi

06.12.2021 16:14
Karatay anaokullarında "Dünya Toprak Günü" etkinliği gerçekleştirildi

Karatay Belediyesi Kent Konseyi, Dünya Toprak Günü'nde okul öncesi çağındaki çocuklara hem doğayı hem de geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi, Dünya Toprak Günü'nde okul öncesi çağındaki çocuklara hem doğayı hem de geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Karatay'daki bütün anaokullarını kapsayan etkinlikle minikler, evlerinden getirdikleri yoğurt kaplarına kompost toprak kullanarak çiçekler ekti.

Karatay Belediyesi Gaziosmanpaşa Anaokulu'ndaki programda miniklerle oyunlar oynayan ve şarkılar söyleyen Kılca, öğrencilerin evlerinden getirdikleri yoğurt kaplarına çiçek ekerek kapları süsledi.

Kılca, çocukları her anlamda geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirterek "Çocuklara hem toprağı ve doğayı tanıttık hem de geri dönüşümün önemini anlattık. Yavruların bu güzel çağlarında bunun farkında olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz." dedi.

5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde ilçedeki anaokullarında anlamlı bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden Kılca, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bizim fidanlarımız, geleceğimiz ve umudumuz. Çocuklarımız evlerindeki eski saksıları, kullanılmış mutfak malzemelerini veya yoğurt kaplarını okula getirerek çiçek ekti. Etkinlikte kullandığımız topraklar da sebze meyve atıklarının, ağaç, dal veya yaprak parçalarının çürütülmesi ve öğütülmesi sonucu elde edilen doğal gübre yani kompost topraklar. Dolayısıyla bu etkinlik sayesinde çocuklarımıza hem toprağı ve doğayı tanıtıyoruz hem de geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Yavrularımızın bu güzel çağlarında bunun farkında olarak yetişmelerini son derece önemsiyoruz."

Etkinliği değerlendiren Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da çok güzel bir proje olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımız, hem doğamızın korunması, hem de geri dönüşümün öneminin anlaşılması adına Toprak Günü'nde çiçek ektiler. Etkinlikte kullanılan hem saksılar hem de toprak geri dönüşümün birer ürünü. Yavrularımıza doğaya saygıyı, geri dönüşümü öğreten Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karatay anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği gerçekleştirildi
Karatay anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği gerçekleştirildi
Karatay anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa, Kent Konseyi, oyunlar, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay anaokullarında 'Dünya Toprak Günü' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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