Karatay Belediye Başkan Adayı Obruk Bölgesi Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
7 dakika önce
İYİ Parti belediye başkan adayı Av. Ahmet Tamer 31 mart 2019 yerel seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ediyor.
Karatay bölgesi mahalleve köylerinikarış karış gezerek vatandaşlarla buluşan aday Ahmet Tamer; bugeziler çerçevesindeİYİ Parti Karatay ilçe başkanı Muzaffer Horasanve belediye meclis üyeleri ile birlikte Obrukköylerini ziyaret etti.
Suruçmahallesi Karadona Mahallesi Katrancı Mahallesi Akören kışla mahallesi Yağlıbayat mahallesi ,Kızören mahallesi,Yenikent mahallesi veAğsaklı mahallesi sakinleri tarafından sevgi ve muhabbetle karşılanan aday Ahmet Tamerbölgede yaptığı konuşmalarda çiftçinin sorunlarını ele aldı.
Aday Ahmet Tamer ''çiftçimizin sorunlarını yakından biliyoruz çifcilerimizin sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur.Bizimiyi belediyecilik adına yaptıgımız projelerle çiftçimize tohum gübre ve yem tesisleri hiçbir kar amacı gütmeksizin çiftçi ve hayvan üreticimize sunacağız.Üretimi destekleyenbir politika anlayışıyla damızlık hayvan üretme çiftlikleri kurup sözleşmeli üretime geçeceğiz'' açıklamasında bulundu.
Karatay belediye başkanı Av.Ahmet Tamer vepartililer yöre halkıtarafından ilgiile karşılandı. Aday Tamer kendilerine güler yüzleri ve misafirperverliklerinden dolayıkendilerineteşekkür ederek '' hep beraber iyi olalım'' sloganlarıyla destek istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:52 Kaynak: Bültenler
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